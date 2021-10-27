В Пензе за отстрел бешеных лисиц могут установить денежное поощрение

В Пензенской области антикоррупционную экспертизу проходит документ, предлагающий установить денежное поощрение для охотников за отстрел лисиц в целях ликвидации бешенства на территории региона.

Согласно проекту приказа регионального минсельхоза, предлагается за голову лисицы выплачивать по 600 рублей. В случае прохождения документом экспертизы для того, чтобы получить деньги, охотник должен будет не позднее 15 декабря представить в муниципальное учреждение ветеринарии тушку животного, заявление, копию паспорта, охотничьего билета и разрешения на добычу, а также согласие на обработку персональных данных.

«Перечисление денежных средств на лицевой счет охотника, осуществляется министерством на основании закупочного акта не позднее 15 рабочих дней со дня его подписания», - отмечается в проекте приказа.