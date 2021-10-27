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27.10.2021г.
В Пензе за отстрел бешеных лисиц могут установить денежное поощрение

В Пензе за отстрел бешеных лисиц могут установить денежное поощрение

Ср, 27.10.21 15:30
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В Пензенской области антикоррупционную экспертизу проходит документ, предлагающий установить денежное поощрение для охотников за отстрел лисиц в целях ликвидации бешенства на территории региона.

Согласно проекту приказа регионального минсельхоза, предлагается за голову лисицы выплачивать по 600 рублей. В случае прохождения документом экспертизы для того, чтобы получить деньги, охотник должен будет не позднее 15 декабря представить в муниципальное учреждение ветеринарии тушку животного, заявление, копию паспорта, охотничьего билета и разрешения на добычу, а также согласие на обработку персональных данных.

«Перечисление денежных средств на лицевой счет охотника, осуществляется министерством на основании закупочного акта не позднее 15 рабочих дней со дня его подписания», - отмечается в проекте приказа.

Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%8C%D1%91-%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0-1503130/
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27.10.2021 09:01
Уникальный объект. История и преображение пензенского «Градусника»
20.10.2021 14:02
«Полная апатия ко всему»: реальные истории людей, заболевших после вакцинации от ковида
15.10.2021 16:40
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
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06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
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30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
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29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
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