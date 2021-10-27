Джамиля Курмаева: «Отговаривать от прививки – значит предлагать реанимацию»

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Пензенской области Джамиля Курмаева рассказала, можно ли прививаться людям с онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом.

Она подчеркнула, что тяжелые неинфекционные заболевания не являются противопоказаниями к прививке, а, наоборот, требуют обязательной вакцинации. Такие люди входят в группу повышенного риска - они могут не пережить коронавирус.

«Почему-то многие пациенты и некоторые врачи считают, что если есть онкологические заболевания или сахарный диабет, или заболевания сердечно-сосудистой системы, то прививаться не нужно и опасно. Это совершенно не так: как раз эта группа пациентов и переносит ковид в тяжелой форме и у них очень высокий риск попасть в реанимацию и погибнуть. Поэтому, когда доктор отговаривает вас прививаться, это фактически преступление, поскольку он вам предлагает реанимацию», - отметила врач.

Также она добавила, что теперь из списка противопоказаний исключили кормящих мам.

«Перечень показаний для вакцинации расширяется и уменьшается число противопоказаний. Не нужно бояться вакцинации, учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, когда много тяжелых пациентов и заполнены практически все койки в больницах, реанимационные в том числе, тут вообще не должно быть никаких сомнений и вопросов», - заявила Джамиля Курмаева.

Напомним, сделать прививку жители Пензенской области могут ежедневно в поликлинике, торговых центрах и мобильных пунктах. Также всем следует носить маски, соблюдать правила гигиены и социальную дистанцию, чтобы не заразиться.