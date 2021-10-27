Пензенцам сообщили график выплаты пенсий в ноябре

В Пенсионном фонде России обнародовали график финансирования пенсий и социальных выплат.

Для тех, кто получает выплаты в кредитных учреждениях, установлен следующий план:

- 3 ноября будут профинансированы выплаты, дата доставки которых установлена на 5-12 числа;

- 12 ноября – выплаты за 13-19 числа;

- 19 ноября – за 20-22 числа;

- 22 ноября – за 23-25 числа.

Зачисление средств на счета получателей производится не позднее следующего за датой финансирования дня.

В отделениях почты доставка пенсий производится по графикам, согласованным с территориальными органами ПФР. В связи с тем, что 4 ноября является праздничным днем, доставка начнется 2 числа.

Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и пособие на детей 8-17 лет отделение ПФР «произведет до 3 ноября и возобновит после 8 ноября по вновь принятым решениям».