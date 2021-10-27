На базе санатория им. Володарского количество коек долечивания увеличат на 100

К имеющимся 100 койкам долечивания ковидных больных, развернутых на базе санатория им. В. В. Володарского в Пензе, добавили еще столько же.

«Койки необходимы для пациентов, которые не нуждаются в интенсивном лечении, но еще не могут быть выписаны домой - речь идет о стабильных пациентах с положительной динамикой на фоне лечения, которым требуется продолжение терапии также в «красной зоне» и медицинское наблюдение», - сообщили в пресс-центре облправительства.

Всего в 24 медучреждениях развернуто 4 543 инфекционных койки.

По словам врачей, вирус настолько агрессивный, что ухудшение развивается буквально за сутки. В стационары все чаще поступают молодые люди, дети. Поэтому жителей просят сделать прививку, так как на сегодняшний день это единственный способ защититься от тяжелых последствий заражения.