Пензенцам рассказали, безопасно ли вакцинироваться сразу от гриппа и ковида

Джамиля Курмаева, главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Пензенской области, рассказала, безопасно ли одновременно делать прививки от гриппа и коронавируса.

«Да, теперь можно прийти и сделать две прививки в один день. Это касается всех вакцин от гриппа и ковида. Это очень удобно и эффективно, не нужно тратить лишнее время: пришли и сделали две прививки. Не нужно ждать месяц, чтобы сделать сначала одну, потом - другую», - отметила она.

Доктор заверила, что это совершенно безопасно – такая практика давно применяется при вакцинации от любых болезней.

«Вообще всегда разрешалось делать сразу несколько разных вакцин одномоментно. С ковидом сначала этого не делали, поскольку это новая инфекция, и новая вакцина, поэтому вопрос предварительно внимательно изучался. В принципе, такой подход соответствует всем канонам вакцинации», - пояснила она.

Также Джамиля Курмаева добавила, что на сегодняшний день ведутся разработки единого препарата от ковида и гриппа.

«Я думаю, что в будущем мы к этому придем, это было бы очень удобно и эффективно», - отметила она.

Ранее ИА «Пенза-Пресс» рассказало, почему люди с хроническими заболеваниями должны сделать прививку в первую очередь.