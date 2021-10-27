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27.10.2021г.
Джамиля Курмаева: «В реанимации нет ни одного привитого пациента»

Джамиля Курмаева: «В реанимации нет ни одного привитого пациента»

Ср, 27.10.21 16:23
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Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Пензенской области Джамиля Курмаева сообщила, безопасно ли делать прививку от коронавируса в разгар пандемии.

По ее словам, сейчас единственный способ прекратить распространение инфекции – выработка коллективного иммунитета, необходимо привить более 70% взрослого населения.

«Сейчас тяжелое и сложное время, остановить пандемию можно только так, это единственный выход из ситуации. В том, что мы активно вакцинируемся в разгар ковида, ничего страшного нет. А меры предосторожности следует соблюдать вне зависимости от того, привит ли человек или нет», - подчеркнула врач.

Дополнительные выходные после прививки даются, чтобы в случае реакции можно было отлежаться дома.

«Ничего особенного делать после вакцинации не нужно: не рекомендуется принимать алкоголь за три дня до и три дня после, нельзя посещать баню. Но это обычные рекомендации для любой вакцины. Вакцинация эффективна в сочетании с противоэпидемиологическими мероприятиями. Некоторые думают, что привитые могут маску не носить, со всеми общаться и везде ходить. Нет, к сожалению, привитые тоже болеют, но в легкой форме», - пояснила Джамиля Курмаева.

Также она рассказала, что те, за чью жизнь сейчас сражаются врачи, не прошли вакцинацию.

«На данный момент у нас в КИМе в реанимации - 68 пациентов. Среди них нет ни одного вакцинированного. Я должна сказать, что такие случаи все-таки были. Единичные привитые пациенты попадали в реанимацию, но они выжили. Каждый такой случай изучается и исследуется. Здесь может быть много разных причин, в том числе и поддельный сертификат», - добавила врач-инфекционист.

Напомним, в Пензенской области сделать прививку от коронавируса можно ежедневно в поликлинике, торговых центрах и мобильных пунктах. Жителей просят записываться на вакцинацию заранее, чтобы не создавать многочасовые очереди. Сделать это можно на портале «Госусуги» или по телефонам конкретных поликлиник.

 

Источник фотографии: фото из архива ИА "Пенза-Пресс"
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Уникальный объект. История и преображение пензенского «Градусника»
20.10.2021 14:02
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15.10.2021 16:40
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
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04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
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29.09.2021 16:17
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