Джамиля Курмаева: «В реанимации нет ни одного привитого пациента»

По ее словам, сейчас единственный способ прекратить распространение инфекции – выработка коллективного иммунитета, необходимо привить более 70% взрослого населения.

«Сейчас тяжелое и сложное время, остановить пандемию можно только так, это единственный выход из ситуации. В том, что мы активно вакцинируемся в разгар ковида, ничего страшного нет. А меры предосторожности следует соблюдать вне зависимости от того, привит ли человек или нет», - подчеркнула врач.

Дополнительные выходные после прививки даются, чтобы в случае реакции можно было отлежаться дома.

«Ничего особенного делать после вакцинации не нужно: не рекомендуется принимать алкоголь за три дня до и три дня после, нельзя посещать баню. Но это обычные рекомендации для любой вакцины. Вакцинация эффективна в сочетании с противоэпидемиологическими мероприятиями. Некоторые думают, что привитые могут маску не носить, со всеми общаться и везде ходить. Нет, к сожалению, привитые тоже болеют, но в легкой форме», - пояснила Джамиля Курмаева.

Также она рассказала, что те, за чью жизнь сейчас сражаются врачи, не прошли вакцинацию.

«На данный момент у нас в КИМе в реанимации - 68 пациентов. Среди них нет ни одного вакцинированного. Я должна сказать, что такие случаи все-таки были. Единичные привитые пациенты попадали в реанимацию, но они выжили. Каждый такой случай изучается и исследуется. Здесь может быть много разных причин, в том числе и поддельный сертификат», - добавила врач-инфекционист.

Напомним, в Пензенской области сделать прививку от коронавируса можно ежедневно в поликлинике, торговых центрах и мобильных пунктах. Жителей просят записываться на вакцинацию заранее, чтобы не создавать многочасовые очереди. Сделать это можно на портале «Госусуги» или по телефонам конкретных поликлиник.