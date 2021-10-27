Невролог ответит на вопросы пензенцев об инсульте

28 октября пензенский центр общественного здоровья и медпрофилактики проведет прямой эфир (0+) по вопросам, связанным с симптомами и способами лечения инсульта.

На вопросы ответит врач-невролог Пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Алина Лелюхина.

Направить обращение по заявленной теме можно в чат трансляции или на адрес электронной почты: gbuz_pocmp@mail.ru, указав в теме письма «Вопрос специалисту». Эфир начнется в 11 часов, он будет организован в аккаунтах центра в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».