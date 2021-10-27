Владельцы новых iPhone получат терабайт интернет-трафика от Tele2

Tele2 дарит терабайт интернет-трафика владельцам iPhone 13. Бонус станет выгодным дополнением к покупке последних моделей iPhone и позволит в полной мере оценить все их преимущества.

Обладатели новых моделей iPhone получат от Tele2 терабайт мобильного интернета на год. Такого объема трафика им хватит, чтобы прослушать 200 000 музыкальных треков, выложить в социальные сети 250 000 фотографий или посмотреть 500 часов HD-видео.

Бонус получат владельцы iPhone 13 с тарифами «Мой онлайн», «Мой онлайн+», «Везде онлайн» или «Премиум 04_2020». В программе участвуют модели: iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max и iPhone 13 mini. Терабайт мобильного трафика будет добавлен к основному пакету интернета автоматически, когда абонент вставит SIM-карту Tele2 в новый смартфон. Бонусом клиент сможет воспользоваться до 31 января 2023 года. Подробнее об условиях акции - на сайте tele2.ru.

Специальное предложение позволит клиентам Tele2 использовать все инновационные возможности нового поколения iPhone. Благодаря дополнительному терабайту интернет-трафика и высокоскоростному 4G они смогут смотреть видео в высоком разрешении, размещать качественный контент в социальных сетях, слушать музыку, скачивать электронные и аудиокниги, устанавливать мобильные приложения, совершать онлайн-покупки и делать многое другое.