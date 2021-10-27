17:27
27.10.2021г.
Владельцы новых iPhone получат терабайт интернет-трафика от Tele2

Владельцы новых iPhone получат терабайт интернет-трафика от Tele2

Ср, 27.10.21 16:16
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Tele2 дарит терабайт интернет-трафика владельцам iPhone 13. Бонус станет выгодным дополнением к покупке последних моделей iPhone и позволит в полной мере оценить все их преимущества.

Обладатели новых моделей iPhone получат от Tele2 терабайт мобильного интернета на год. Такого объема трафика им хватит, чтобы прослушать 200 000 музыкальных треков, выложить в социальные сети 250 000 фотографий или посмотреть 500 часов HD-видео.

Бонус получат владельцы iPhone 13 с тарифами «Мой онлайн», «Мой онлайн+», «Везде онлайн» или «Премиум 04_2020». В программе участвуют модели: iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max и iPhone 13 mini. Терабайт мобильного трафика будет добавлен к основному пакету интернета автоматически, когда абонент вставит SIM-карту Tele2 в новый смартфон. Бонусом клиент сможет воспользоваться до 31 января 2023 года. Подробнее об условиях акции - на сайте tele2.ru.

Специальное предложение позволит клиентам Tele2 использовать все инновационные возможности нового поколения iPhone. Благодаря дополнительному терабайту интернет-трафика и высокоскоростному 4G они смогут смотреть видео в высоком разрешении, размещать качественный контент в социальных сетях, слушать музыку, скачивать электронные и аудиокниги, устанавливать мобильные приложения, совершать онлайн-покупки и делать многое другое.

Источник фотографии: Фото предоставлено компанией Tele2
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27.10.2021 09:01
Уникальный объект. История и преображение пензенского «Градусника»
20.10.2021 14:02
«Полная апатия ко всему»: реальные истории людей, заболевших после вакцинации от ковида
15.10.2021 16:40
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
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06.09.2021 17:19
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