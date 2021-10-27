С 1 ноября в Пензе запрещается проведение земляных работ

Управление ЖКХ Пензы издало приказ о запрете на проведение работ по ремонту, прокладке и реконструкции подземных инженерных сооружений и коммуникаций в период с 1 ноября по 31 марта.

В пресс-службе мэрии пояснили, что решение принимается для сохранения покрытия дорог и благоустройства в период холодов. Исключение составляют аварийные работы, а также те, что проводятся за счет бюджета. Также послабление делают для сетевиков, подключающих коммуникации.

В соответствии с приказом, юридическим и физическим лицам необходимо до 1 ноября восстановить дорожное покрытие и благоустроить территорию в местах произведенных ранее разрытий.