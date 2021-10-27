В Пензе изменили график работы пунктов вакцинации

В правительстве Пензенской области сообщили о внесении изменений в график работы пунктов вакцинации в городских поликлиниках, торговых центрах и Доме молодежи.

В пресс-центре уточнили, что пройти иммунизацию по-прежнему можно будет ежедневно, включая выходные дни. Пункты вакцинации в поликлиниках с понедельника по пятницу работают с 8:00 до 18:00, в субботу и воскресенье – с 8:00 до 13:00. Прививочные кабинеты организованы в 13 из 14 поликлиник городской сети:

- поликлиника №1 (ул. Набережная реки Мойки, 51);

- поликлиника №2 (ул. Володарского, 34);

- поликлиника №3 (ул. Светлая, 1);

- поликлиника №4 (ул. Парковая, 3);

- поликлиника №5 (ул. Жемчужный проезд, 8а);

- поликлиника №6 (ул. Гагарина, 24);

- поликлиника №7 (ул. Аустрина, 160);

- поликлиника №8 (ул. Краснова, 60а);

- поликлиника №9 (ул. Баумана, 65);

- поликлиника №11 (ул. Калинина, 1А);

- поликлиника №12 (ул. Мира, 43);

- поликлиника №13 (ул. Кронштадтская, 12);

- поликлиника №14 (ул. Стасова, 7).

Работа пунктов вакцинации на базе торговых центров организована по следующему графику:

- понедельник - пятница с 13:00 до 19:00;

- суббота - воскресенье с 12:00 до 13:00*.

Напомним, привиться можно в следующих торговых центрах:

- «Коллаж» (пр-т Строителей, 1В);

- «САНиМАРТ» (ул. Плеханова, 19);

- «Горизонт» (ул. Кижеватова, 15А);

- «Весна» (ул. Ладожская, 162Б);

- «Ритейл-парк» (ул. Центральная, 1);

- «Атак» (ул. Антонова, 78);

- «Универсам 175» (пр-т. Строителей, 90).

В Доме молодежи привиться можно с понедельника по пятницу с 13:00 до 19:00, в субботу и воскресенье - с 12:00 до 13:00.

В период с 30 октября по 7 ноября пункты вакцинации в поликлиниках будут работать по следующему графику:

- 1, 2, 3 и 5 ноября - с 8:00 до 19:00;

- 30, 31 октября, 4, 6 и 7 ноября – с 8:00 до 14:00.

В торговых центрах с 30 октября по 7 ноября можно будет привиться с 12:00 до 18:00.

*с 30 октября по 7 ноября работа пунктов в торговых центрах организована по другому графику, он указан в этой новости.