В Пензе изменили график работы пунктов вакцинации

В правительстве Пензенской области сообщили о внесении изменений в график работы пунктов вакцинации в городских поликлиниках, торговых центрах и Доме молодежи.
В пресс-центре уточнили, что пройти иммунизацию по-прежнему можно будет ежедневно, включая выходные дни. Пункты вакцинации в поликлиниках с понедельника по пятницу работают с 8:00 до 18:00, в субботу и воскресенье – с 8:00 до 13:00. Прививочные кабинеты организованы в 13 из 14 поликлиник городской сети:
- поликлиника №1 (ул. Набережная реки Мойки, 51);
- поликлиника №2 (ул. Володарского, 34);
- поликлиника №3 (ул. Светлая, 1);
- поликлиника №4 (ул. Парковая, 3);
- поликлиника №5 (ул. Жемчужный проезд, 8а);
- поликлиника №6 (ул. Гагарина, 24);
- поликлиника №7 (ул. Аустрина, 160);
- поликлиника №8 (ул. Краснова, 60а);
- поликлиника №9 (ул. Баумана, 65);
- поликлиника №11 (ул. Калинина, 1А);
- поликлиника №12 (ул. Мира, 43);
- поликлиника №13 (ул. Кронштадтская, 12);
- поликлиника №14 (ул. Стасова, 7).
Работа пунктов вакцинации на базе торговых центров организована по следующему графику:
- понедельник - пятница с 13:00 до 19:00;
- суббота - воскресенье с 12:00 до 13:00*.
Напомним, привиться можно в следующих торговых центрах:
- «Коллаж» (пр-т Строителей, 1В);
- «САНиМАРТ» (ул. Плеханова, 19);
- «Горизонт» (ул. Кижеватова, 15А);
- «Весна» (ул. Ладожская, 162Б);
- «Ритейл-парк» (ул. Центральная, 1);
- «Атак» (ул. Антонова, 78);
- «Универсам 175» (пр-т. Строителей, 90).
В Доме молодежи привиться можно с понедельника по пятницу с 13:00 до 19:00, в субботу и воскресенье - с 12:00 до 13:00.
В период с 30 октября по 7 ноября пункты вакцинации в поликлиниках будут работать по следующему графику:
- 1, 2, 3 и 5 ноября - с 8:00 до 19:00;
- 30, 31 октября, 4, 6 и 7 ноября – с 8:00 до 14:00.
В торговых центрах с 30 октября по 7 ноября можно будет привиться с 12:00 до 18:00.
*с 30 октября по 7 ноября работа пунктов в торговых центрах организована по другому графику, он указан в этой новости.