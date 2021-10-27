В Пензе вандалы изуродовали плитку на площади Ленина

27 октября в аккаунте МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» появился пост о том, что неизвестные изуродовали плитку на площади Ленина.

«Вот так выглядит плитка на площади им. В.И. Ленина в самом центре нашего города. И это не единичный случай проявления подобного рода вандализма. Как вы думаете, кто занимается устранением последствий данных нарушений вместо уборки и озеленения города? Верно, сотрудники МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы», - отмечается в посте.

Работники муниципального предприятия попросили пензенцев попросили провести беседы со своими детьми, не загрязнять и не портить город, в котором живут.

«И, наконец, уважайте труд других!» - подчеркнули они.

Один из подписчиков в комментариях предположил, что если предоставить подросткам условия, чтобы выражать свой талант, то подобные случаи вандализма сойдут на нет.

Планируется ли отыскать тех, кто причастен к данному инциденту, в настоящее время неизвестно.