В Мичурино привели в порядок дороги на 12 улицах

Дороги на 12 улицах в поселке Мичурино Пензенского района отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Подрядная организация выполнила устройство нового асфальтобетонного покрытия на 11 улицах поселка, обочины засыпала щебнем, сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

Участие Мичуринского совета в национальном проекте позволило не только привести в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние более 5 км улично-дорожной сети поселка, но и построить 400 метров новой дороги по улице Зеленодольской.