Олег Мельниченко передал 20 машин сельским подразделениям МФЦ

Как сообщает пресс-центр облправительства, в новом помещении работает 30 окон обслуживания – вдвое больше, чем в здании на пр. Победы, где ранее располагался данный многофункциональный центр. Оборудованы просторные и комфортные зоны ожидания. Потоки заявителей разделены, есть комната матери и ребенка, отдельный стенд информации для семей с детьми. Организовано место доступа к порталу «Госуслуги».

Губернатор уточнил среднее время ожидания в очереди. В настоящее время оно составляет не более 9-10 минут. Новое помещение отвечает всем требованиям организации предоставления услуг.

«Это важное решение – о размещении здесь МФЦ, поскольку имеется хорошая транспортная логистика, удобно пензенцам добираться для получения государственных услуг. Плюс к тому многофункциональный центр расположен в одном из самых многонаселенных районов Пензы. Очень важно приблизить государственные и муниципальные услуги к людям, создать хорошие условия.

Принято и реализовано решение о приобретении автотранспорта для муниципальных МФЦ. Для сельской местности это имеет большое значение – повысить доступность данного вида услуг. Потому что есть инвалиды, пенсионеры, ветераны, и с помощью автомашин можно будет оперативно обслуживать представителей групп населения, нуждающихся в особом внимании, выполнять все предусмотренные законодательством процедуры для того, чтобы эти пензенцы также получали государственные услуги. Это улучшит уровень обслуживания наших граждан и ускорит процесс получения ими необходимой документации», - сообщил Олег Мельниченко.

В облправительстве отметили, что автопарк МФЦ в этом году пополнился 20 автомобилями «Лада Гранта», на эти цели из бюджета региона направили более 10 млн рублей. Эти машины будут использовать для выездного обслуживания граждан, проживающих в сельской местности, бесплатного оказания услуг на дому определенным категориям пензенцев: инвалидам I и II групп и их законным представителям, ветеранам ВОВ, Героям РФ, Героям СССР, Героям социалистического труда и Героям труда РФ.