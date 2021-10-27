19:50
27.10.2021г.
Олег Мельниченко передал 20 машин сельским подразделениям МФЦ

Олег Мельниченко передал 20 машин сельским подразделениям МФЦ

Ср, 27.10.21 17:30
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27 октября губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил в Октябрьском районе многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а также передал сельским подразделениям 20 автомобилей. 

Как сообщает пресс-центр облправительства, в новом помещении работает 30 окон обслуживания – вдвое больше, чем в здании на пр. Победы, где ранее располагался данный многофункциональный центр. Оборудованы просторные и комфортные зоны ожидания. Потоки заявителей разделены, есть комната матери и ребенка, отдельный стенд информации для семей с детьми. Организовано место доступа к порталу «Госуслуги».

Губернатор уточнил среднее время ожидания в очереди. В настоящее время оно составляет не более 9-10 минут. Новое помещение отвечает всем требованиям организации предоставления услуг.

«Это важное решение – о размещении здесь МФЦ, поскольку имеется хорошая транспортная логистика, удобно пензенцам добираться для получения государственных услуг. Плюс к тому многофункциональный центр расположен в одном из самых многонаселенных районов Пензы. Очень важно приблизить государственные и муниципальные услуги к людям, создать хорошие условия.

Принято и реализовано решение о приобретении автотранспорта для муниципальных МФЦ. Для сельской местности это имеет большое значение – повысить доступность данного вида услуг. Потому что есть инвалиды, пенсионеры, ветераны, и с помощью автомашин можно будет оперативно обслуживать представителей групп населения, нуждающихся в особом внимании, выполнять все предусмотренные законодательством процедуры для того, чтобы эти пензенцы также получали государственные услуги. Это улучшит уровень обслуживания наших граждан и ускорит процесс получения ими необходимой документации», - сообщил Олег Мельниченко.

В облправительстве отметили, что автопарк МФЦ в этом году пополнился 20 автомобилями «Лада Гранта», на эти цели из бюджета региона направили более 10 млн рублей. Эти машины будут использовать для выездного обслуживания граждан, проживающих в сельской местности, бесплатного оказания услуг на дому определенным категориям пензенцев: инвалидам I и II групп и их законным представителям, ветеранам ВОВ, Героям РФ, Героям СССР, Героям социалистического труда и Героям труда РФ.

Источник фотографии: https://pnzreg.ru/news/society/346539/
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20.10.2021 14:02
«Полная апатия ко всему»: реальные истории людей, заболевших после вакцинации от ковида
15.10.2021 16:40
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
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06.10.2021 13:28
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04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
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04.10.2021 14:29
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01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
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