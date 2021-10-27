В Пачелмском и Каменском районах отключат электричество. Адреса

В связи с проведением филиалом ПАО «РоссетиВолга» - «Пензаэнерго» неплановых работ будет приостановлено электроснабжение в двух районах региона.

29 октября с 9:00 до 17:00 Пачелмский район: - п. Титово (ул. Октябрьская, ул. Советская, ул. Степная, ул. Шоссейная, ул. Урицкого, ул. Молодежная, ул. Центральная, ул. Ленина) - с. Решетино (ул. Советская, пер. Школьный, ул. Зеленая); Каменский район: - г. Каменка (ул. Железнодорожная, ул. Луговая, ул. Привокзальная, ул. Светлая, ул. Ломовская, ул. Юдина, ул. Северная, ул. Пролетарская, ул. Свободы, ул. Крестьянская, ул. Пробуждения). В связи с проведением филиалом ПАО «РоссетиВолга» - «Пензаэнерго» незамедлительных ремонтных работ по устранению дефектов в целях предотвращения развития аварийных ситуаций было приостановлено электроснабжение по следующим адресам. 26 октября с 9:00 до 17:00 Бековский район: - с. Покровка (ул. Базарная, Дегтяревка, Заречная, Шуенка); - с. Пяша (ул. Почтовая); - с. Никольское (ул. Выселская, Заречная, Зеленая, Красная, Нагорная, Улыбовская, Центральная); - с. Ивановка (ул. Андреевская, Заречная, Центральная, Черновская). Городищенский район: - с. Павло-Куракино (ул. Ленина). 27 октября с 9:00 до 17:00 Бессоновский район: - с. Васильевка (ул. Дачная, СНТ Росинка плюс, «СНТ Волна», «СНТ Звездочка плюс»); - д. Александровка (ул. Мазуровка, ул. Новые дворы, ул. Крюковка, ул. Лесная). Пензенский район: - с. Богословка: (ул. Дачная); - с. Малая Валяевка: (ул. Вишневая, Нагорная, Полевая, Центральная); - г. Пенза (ул. Ленинский мехлесхоз, Васильковая, 2-ой Васильковый проезд, Грибная, Котранского, Лазурная, Майская, Мещерская, 4-ый Мещерский проезд, 9-ый Мещерский проезд).

Источник фотографии: Архив ИА "Пенза-Пресс"