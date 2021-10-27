В Пачелмском и Каменском районах отключат электричество. Адреса

29 октября с 9:00 до 17:00
Пачелмский район:
- п. Титово (ул. Октябрьская, ул. Советская, ул. Степная, ул. Шоссейная, ул. Урицкого, ул. Молодежная, ул. Центральная, ул. Ленина)
- с. Решетино (ул. Советская, пер. Школьный, ул. Зеленая);
Каменский район:
- г. Каменка (ул. Железнодорожная, ул. Луговая, ул. Привокзальная, ул. Светлая, ул. Ломовская, ул. Юдина, ул. Северная, ул. Пролетарская, ул. Свободы, ул. Крестьянская, ул. Пробуждения).
В связи с проведением филиалом ПАО «РоссетиВолга» - «Пензаэнерго» незамедлительных ремонтных работ по устранению дефектов в целях предотвращения развития аварийных ситуаций было приостановлено электроснабжение по следующим адресам.
26 октября с 9:00 до 17:00
Бековский район:
- с. Покровка (ул. Базарная, Дегтяревка, Заречная, Шуенка);
- с. Пяша (ул. Почтовая);
- с. Никольское (ул. Выселская, Заречная, Зеленая, Красная, Нагорная, Улыбовская, Центральная);
- с. Ивановка (ул. Андреевская, Заречная, Центральная, Черновская).
Городищенский район:
- с. Павло-Куракино (ул. Ленина).
27 октября с 9:00 до 17:00
Бессоновский район:
- с. Васильевка (ул. Дачная, СНТ Росинка плюс, «СНТ Волна», «СНТ Звездочка плюс»);
- д. Александровка (ул. Мазуровка, ул. Новые дворы, ул. Крюковка, ул. Лесная).
Пензенский район:
- с. Богословка: (ул. Дачная);
- с. Малая Валяевка: (ул. Вишневая, Нагорная, Полевая, Центральная);
- г. Пенза (ул. Ленинский мехлесхоз, Васильковая, 2-ой Васильковый проезд, Грибная, Котранского, Лазурная, Майская, Мещерская, 4-ый Мещерский проезд, 9-ый Мещерский проезд).