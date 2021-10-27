19:50
27.10.2021г.
В Пачелмском и Каменском районах отключат электричество. Адреса

В Пачелмском и Каменском районах отключат электричество. Адреса

Ср, 27.10.21 17:45
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В связи с проведением филиалом ПАО «РоссетиВолга» - «Пензаэнерго» неплановых работ будет приостановлено электроснабжение в двух районах региона.

29 октября с 9:00 до 17:00

Пачелмский район:

- п. Титово (ул. Октябрьская, ул. Советская, ул. Степная, ул. Шоссейная, ул. Урицкого, ул. Молодежная, ул. Центральная, ул. Ленина)

- с. Решетино (ул. Советская, пер. Школьный, ул. Зеленая);

Каменский район:

- г. Каменка (ул. Железнодорожная, ул. Луговая, ул. Привокзальная, ул. Светлая, ул. Ломовская, ул. Юдина, ул. Северная, ул. Пролетарская, ул. Свободы, ул. Крестьянская, ул. Пробуждения).

В связи с проведением филиалом ПАО «РоссетиВолга» - «Пензаэнерго» незамедлительных ремонтных работ по устранению дефектов в целях предотвращения развития аварийных ситуаций было приостановлено электроснабжение по следующим адресам.

26 октября с 9:00 до 17:00

Бековский район:

- с. Покровка (ул. Базарная, Дегтяревка, Заречная, Шуенка);

- с. Пяша (ул. Почтовая);

- с. Никольское (ул. Выселская, Заречная, Зеленая, Красная, Нагорная, Улыбовская, Центральная);

- с. Ивановка (ул. Андреевская, Заречная, Центральная, Черновская).

Городищенский район:

- с. Павло-Куракино (ул. Ленина).

27 октября с 9:00 до 17:00

Бессоновский район:

- с. Васильевка (ул. Дачная, СНТ Росинка плюс, «СНТ Волна», «СНТ Звездочка плюс»);

- д. Александровка (ул. Мазуровка, ул. Новые дворы, ул. Крюковка, ул. Лесная).

Пензенский район:

- с. Богословка: (ул. Дачная);

- с. Малая Валяевка: (ул. Вишневая, Нагорная, Полевая, Центральная);

- г. Пенза (ул. Ленинский мехлесхоз, Васильковая, 2-ой Васильковый проезд, Грибная, Котранского, Лазурная, Майская, Мещерская, 4-ый Мещерский проезд, 9-ый Мещерский проезд).

Источник фотографии: Архив ИА "Пенза-Пресс"
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27.10.2021 09:01
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20.10.2021 14:02
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15.10.2021 16:40
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13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
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30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
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