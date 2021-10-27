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27.10.2021г.
Президент назначил Марию Львову-Белову детским омбудсменом РФ

Президент назначил Марию Львову-Белову детским омбудсменом РФ

Ср, 27.10.21 18:27
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Вечером 27 октября появилась информация о том, что президент России Владимир Путин назначил уроженку Пензы Марию Львову-Белову уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка.

Как сообщает ТАСС, соответствующий указ президента опубликован на сайте Кремля.

«Назначить Львову-Белову Марию Алексеевну уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка сроком на пять лет», - говорится в документе.

Напомним, Мария Львова-Белова является сенатором Совета Федерации от правительства Пензенской области. Она создала и инициировала ряд социальных проектов по реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, в их числе - «Новые берега», «Квартал Луи», «Дом Вероники» . В 2020 году Мария Львова-Белова стала одним из победителей конкурса управленцев «Лидеры России».

Чтобы работать на госдолжности, Марии Львовой-Беловой придется сложить полномочия сенатора. Для этого она должна написать соответсующее заявление, котрое рассмотрят в Совете Федерации.

Пост детского омбудсмена ранее занимала также уроженка Пензы Анна Кузнецова. Владимир Путин освободил ее от данной должности в связи с избранием в Госдуму, где она занимает пост вице-спикера. 

 

Источник фотографии: фото из архива "Пенза-Пресс"
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27.10.2021 09:01
Уникальный объект. История и преображение пензенского «Градусника»
20.10.2021 14:02
«Полная апатия ко всему»: реальные истории людей, заболевших после вакцинации от ковида
15.10.2021 16:40
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
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30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
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29.09.2021 16:17
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29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
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