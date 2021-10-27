Президент назначил Марию Львову-Белову детским омбудсменом РФ

Вечером 27 октября появилась информация о том, что президент России Владимир Путин назначил уроженку Пензы Марию Львову-Белову уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка.

Как сообщает ТАСС, соответствующий указ президента опубликован на сайте Кремля.

«Назначить Львову-Белову Марию Алексеевну уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка сроком на пять лет», - говорится в документе.

Напомним, Мария Львова-Белова является сенатором Совета Федерации от правительства Пензенской области. Она создала и инициировала ряд социальных проектов по реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, в их числе - «Новые берега», «Квартал Луи», «Дом Вероники» . В 2020 году Мария Львова-Белова стала одним из победителей конкурса управленцев «Лидеры России».

Чтобы работать на госдолжности, Марии Львовой-Беловой придется сложить полномочия сенатора. Для этого она должна написать соответсующее заявление, котрое рассмотрят в Совете Федерации.



Пост детского омбудсмена ранее занимала также уроженка Пензы Анна Кузнецова. Владимир Путин освободил ее от данной должности в связи с избранием в Госдуму, где она занимает пост вице-спикера.