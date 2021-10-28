Олег Мельниченко поздравил Марию Львову-Белову с назначением детским омбудсменом

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко у себя на странице в соцсети «ВКонтакте» поздравил Марию Львову-Белову с назначением на пост уполномоченного при президенте России по правам ребенка.

«Давно знаю и очень уважаю Марию Алексеевну за то, что она взяла на свои хрупкие плечи одно из самых сложных направлений общественной деятельности в регионе – поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья. Восхищаюсь тем, что за короткий период времени она реализовала в Пензенской области три сложнейших проекта для социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья – «Квартал Луи», «Дом Вероники» и арт-поместье «Новые берега», но на этом не остановилась и решилась на более сложные задачи. «Новые берега» сейчас стали пилотной площадкой федерального проекта, Мария продолжает развивать его», - отметил глава региона.

Он добавил, что пензенцы знают Марию Львову-Белову не только как общественника, но и как многодетную маму, у которой пятеро своих и четверо приемных детей, поэтому она должна справиться с новыми обязанностями. Олег Владимирович пожелал ей удачи и выразил уверенность в том, что она сможет много сделать для российских детей.