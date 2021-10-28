По каким признакам распознать инсульт: ответ пензенских медиков

Сотрудники Пензенского Центра общественного здоровья и медпрофилактики в своей группе в соцсети рассказали о первых признаках инсульта.

Это заболевание еще называют сосудистой катастрофой головного мозга. Для него очень важна ранняя диагностика, которая является важным фактором, влияющим на прогноз течения заболевания.

«При формировании некроза клеток головного мозга на фоне недостатка кислорода есть от трех до пяти часов c начала патологического процесса, когда можно предупредить необратимые последствия гибели клеток», - предупреждают врачи.

Чаще всего признаки болезни появляются за несколько недель или месяцев. Среди них называют следующие:

- головная боль без конкретной локализации;

- головокружение в покое, усиливающееся при движении;

- появление шума в ушах;

- «провалы» в памяти на текущие события;

- ухудшение работоспособности и сна.

При их появлении необходимо немедленно обратиться к врачу.

Более страшные признаки для больного:

- кривая улыбка;

- неспособность поднять руки вверх и удержать их там;

- замедление речи или неразборчивость ее;

- непонимание обращенной речи;

- частичный или полный паралич;

- отклонение кончика языка в сторону очага поражения головного мозга;

- ухудшение зрения.

При них необходимо срочно госпитализировать пациента.