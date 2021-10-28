Мария Львова-Белова рассказала, чем займется в должности детского омбудсмена РФ

Уроженка Пензы Мария Львова-Белова на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала, чем займется на посту уполномоченного при президенте по правам ребенка. На эту должность ее накануне назначил глава государства Владимир Путин.

«Это высокое доверие и большая ответственность. Помню момент, когда увидела в СМИ публикацию, где мое имя было среди кандидатов. В это время ждала самолет в аэропорту. Напротив сидела мама с сыном. Первая мысль: «А ведь от детского омбудсмена зависит благополучие и этого конкретного мальчика, и 30 миллионов других детей в нашей стране», - поделилась Мария Львова-Белова.

Она призналась, что воспринимает новую должность как возможность помочь тем, кто нуждается в особой заботе.

«Готова применить весь свой опыт и знания для решения масштабных задач. Первым делом займусь обращениями, которые ежедневно поступают в адрес уполномоченного, это насущные проблемы, часть из которых требуют решений «здесь и сейчас», - рассказала омбудсмен.

Мария Львова-Белова поблагодарила всех, кто поддерживал ее, и подчеркнула, что впереди у нее – много работы.

Напомним, вечером 27 октября стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Марии Львовой-Беловой на пост детского омбудсмена РФ. С новой должностью уроженку Пензы поздравил губернатор Олег Мельниченко.