Россия возглавила индекс климатического неравенства

Россия выбрасывает значительно меньше парниковых газов, чем другие крупные экономики мира, однако больше всех почувствует на себе последствия глобального потепления. Группа американских ученых рассчитала глобальный территориальный индекс климатического неравенства: в этом списке Россия заняла первое место.

Как указано в статье в журнале Science Advances, всего в рейтинг вошли 192 государства ООН.

Несмотря на то, что наша страна находится на первой позиции, это не означает, что на территории страны меньше всего выбросов, а говорит о том, что урон природе от глобального потепления будет непропорционально велик относительно количества выделенных в РФ парниковых газов.

На другом конце списка оказались преимущественно страны, производящие большую часть выбросов, но на территории которых потепление будет незначительным. Это экономически развитые европейские государства, такие как Бельгия, Нидерланды и Германия, нефтедобывающие Кувейт и Бахрейн, а также растущие экономики Азии — Тайвань, Бангладеш и Китай. США также разместились за пределами первой сотни, сообщают «Известия».

Согласно расчетам ученых, большая часть источников парниковых газов, выделяемых человеком, сосредоточена между 30-м и 55-м градусами северной широты, а наиболее выраженный эффект вызванного выбросами потепления ощущается севернее 60 градусов северной широты в Арктическом регионе. Максимально контрастно этот дисбаланс объема выбросов на политической карте мира виден, если сравнить густонаселенные районы Западной Европы, Юго-Восточной Азии и Северной Америки с малонаселенными северными странами — Россией, Канадой и Финляндией.