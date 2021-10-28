Страдающий от аллергии медик рассказала о своей реакции на вакцину

Сотрудница пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи, также известного как КИМ, страдающая от аллергии, рассказала, почему она решилась на прививку от коронавируса и как перенесла вакцинацию.

Фарида Еникеева работает в должности заведующей клинико-диагностической лаборатории и ежедневно встречается с вирусом напрямую – она выполняет исследования биоматериала и контактирует с пациентами стационара, поэтому вопрос о защите от инфекции для нее стоял особенно остро.

«Наша лаборатория выполняет все виды исследований, в том числе на выявление вируса. Но по жизни у меня отягощенный аллергический статус – я не переношу многие продукты питания, большой ряд лечебных препаратов, к тому же у меня была реакция на вакцину от гриппа. Прививки я действительно опасалась. Но у меня встала дилемма: или я буду работать в «красной зоне» и помогать людям, или я должна уволиться и спрятаться дома, потому что другого варианта защиты от коронавируса, кроме вакцинации, у нас сейчас нет», - рассказала она.

Несмотря на медотвод, Фарида Еникеева все-таки записалась в поликлинику на вакцинацию. Врач-терапевт, который проводил консультацию перед прививкой, оценил риски и дал добро на укол.

«Моим выбором стала вакцина «Спутник V», потому что ей привился мой муж, который тоже работает в «красной зоне», и у него выработался хороший титр антител, он до сих пор ни разу не заболел. Я просто пошла и сделала прививку. Перенесла ее удовлетворительно, особых побочных явлений у меня не было, кроме незначительного озноба, даже подъема температуры у себя не наблюдала. Я сделала прививку и в этот же день пошла на работу», - поделилась медик.

Фарида Еникеева сдала анализы, которые показали хороший уровень антител. За все время пандемии она ни разу не заразилась, несмотря на постоянный контакт с вирусом.

«Отдельно хочу сказать, что средства индивидуальной защиты я применяю всегда одинаково строго и на работе, и в общественных местах. И образ жизни у меня достаточно замкнутый, я стараюсь не посещать мест массового скопления людей, не ходить в гости и не приводить никого домой. Сейчас не время для этого, сейчас мы должны работать и помогать людям», - отметила она.

Тем, кто сомневается в своем аллергическом статусе, Фарида Еникеева советует, прежде всего, поговорить с врачом, который даст профессиональную консультацию.

«Конечно, совет и рекомендации врача намного весомее и важнее, чем мои или чьи бы то ни было, потому что у каждого случай индивидуальный, аллергический статус разный, состояние здоровья отличается. У меня достаточно здоровый организм, поэтому терапевт мне сказал, что я могу сделать прививку», - подчеркнула медик.

Напомним, сделать прививку от коронавируса можно в поликлинике, торговом центре или мобильном пункте. Всех жителей региона просят не забывать об мерах предосторожности: носить маски, соблюдать социальную дистанцию и как можно чаще мыть руки.