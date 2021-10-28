В Дальнем Арбеково разбились три машины: образовалась пробка

В пензенском сообществе автолюбителей в соцсети «ВКонтакте» рассказали об аварии, которая случилась на въезде в город.

По словам очевидцев, ДТП произошло в микрорайоне Дальнее Арбеково на трассе М-5 «Урал». Фото были сделаны в девятом часу утра. На них вино три автомобиля: незначительные вмятины от столкновения получили ГАЗель и фура. Сильнее всего досталось легковушке – ее капот изуродовало до неузнаваемости.

Также свидетели опубликовали кадры, на которых видно серьезную пробку на этом участке. Официальных данных о случившемся нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей не пренебрегать правилами дорожного движения, соблюдать скоростной режим и не совершать непродуманных маневров, чтобы не попасть в беду.