Начинающий инвестор из Пензы стала жертвой афериста

В полиции она рассказала, что в Сети увидела объявление о заработке и перешла по ссылке на сторонний сайт, где оставила свои контакты для связи.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, с ней связался незнакомец и сообщил, что является сотрудником брокерской фирмы. Для регистрации и участия в биржевой торговле он попросил женщину внести деньги и прислал в WhatsApp ссылку для инвестирования. Перейдя по ней, пензячка ввела реквизиты банковской карты и код из SMS. После этого она обнаружила пропажу 18 000 рублей со своей карты. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Пензенцев просят не верить в предложения по заработку больших денег легким путем и не оставлять свои личные данные на подозрительных сайтах.