Россия готова удвоить поставки электроэнергии в Казахстан

Россия готова удвоить экспорт электроэнергии в Казахстан в ноябре 2021 года, увеличив мощность перетока на 300-400 Мвт.

Дополнительные поставки компания будет осуществлять по рыночной цене, их рост связан с риском дефицита электроэнергии в Казахстане предстоящей зимой, сообщила член правления компании «Интер РАО» Александра Панина.

«Нехватка электроэнергии в стране вызвана преимущественно ростом числа майнеров в Казахстане, они дают большую нагрузку на энергосистему», - цитируют ее «Известия».

Сейчас поставки электроэнергии между Россией и Казахстаном осуществляются на некоммерческих принципах параллельной работы энергосистем, мощностью перетока около 400 МВт. В период понижения спроса на электричество Казахстан поставляет излишки электроэнергии в Россию, а в период ее нехватки — получает из РФ по стоимости без учета ряда услуг российских энергокомпаний.