В пензенском зоопарке выходили беркута с травмированной лапкой

В группе пензенского зоопарка в соцсети «ВКонтакте» опубликовали пост, где рассказали о беркуте с травмированной лапкой.

«В конце лета нам пришло письмо о том, что в Республике Саха был изъят из природы по разрешению Росприроднадзора беркут с травмой левой лапы. К сожалению, в дикой природе птицу ждала неминуемая гибель», - написали сотрудники.

Ее отправили в Пензу, так как именно здесь имеются все необходимые условия для лечения и содержания беркута. Кроме того, орнитологи из городского зоопарка имеют опыт лечения и реабилитации хищных птиц, изъятых из природы.

Сейчас пернатый обитатель уже освоился в новом просторном вольере. Сотрудники надеются, что новосел совсем скоро создаст пару с самкой беркута.