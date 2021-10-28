Спрос на путевки на Кипр на ноябрьские праздники вырос на четверть

Спрос на туры на Кипр на ноябрьские праздники среди россиян поднялся в 2021 году на 20-25%.

«По данным туроператоров, несмотря на высокую конкуренцию с Египтом, Турцией и другими зарубежными направлениями, Кипр входит в топ-5 продаж на период ноябрьских праздников. Спрос по направлению вырос на 20-25%», - сообщает телеканал «360» со ссылкой на АТОР (Ассоциацию туроператоров России).

По этому направлению в период длинных праздников в ноябре зафиксирован дефицит авиабилетов, а также нехватка свободных мест в отелях премиум-сегмента.

На Кипре спрогнозировали, что всего в 2021 году остров посетят более 500 тысяч россиян, это на 30-35% меньше, чем в 2019 году. Кипр после начала пандемии открылся для россиян в апреле 2021 года, регулярное авиасообщение страны возобновили только в конце июня.