Пензячка перевела 250 тысяч рублей лжеполицеским

По словам женщины, ей позвонил незнакомец и представился сотрудником полиции. Собеседник сообщил, что на ее банковском счете происходят подозрительные операции, и ему требуется помощь для поимки мошенников. После этого пензячке позвонил другой мужчина, который также представился полицейским, попросив горожанку перевести деньги на «безопасный» счет.

«Воспользовавшись приложением банка, жительница Пензы перечислила 250 тысяч рублей на счет, предоставленный злоумышленником», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

«Если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону. Помните: обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести вас в заблуждение», - отметили в ведомстве.