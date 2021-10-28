Какие учреждения в Пензе в период локдауна продолжат работать по QR-коду. Список

28 октября на сайте правительства Пензенской области опубликовали документ об ужесточении ограничений в регионе в период нерабочих дней. Согласно постановлению, многие учреждения в период локдауна совсем закроют, однако есть перечень объектов, куда будут пускать по QR-коду переболевшего или вакцинированного, а также по справке о медотводе.

В частности, те, кто имеет QR-код или медотвод, смогут попасть в следующие учреждения:

- музеи, галереи;

- физкультурно-оздоровительные комплексы;

- фитнес-клубы;

- ледовые катки;

- салоны красоты, косметические, парикмахерские;

- СПА и массажные салоны;

- солярии;

- магазины стройматериалов.

Обязательным условием является очное присутствие граждан в количестве не более 50% от общей вместимости в зданиях, помещениях и сооружениях открытого типа с установленным количеством посадочных мест.

О других условиях локдауна с 30 октября по 7 ноября можно узнать ЗДЕСЬ.