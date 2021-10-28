В больнице им. Бурденко задействовали часть корпуса №7 для лечения пациентов с ковидом

Количество инфекционных коек в Пензенской областной больнице имени Н. Н. Бурденко увеличилось до 870, реанимационных – до 72. Для этого задействовали еще три этажа корпуса №7.

«Повсюду люди в белых костюмах. Они так быстро передвигаются, что разглядеть кого-то в скафандре не удается. Вокруг грохочут каталки и монотонно издают звуки аппараты ИВЛ. Похоже на съемки фильма, но такова реальность. Врачи и медицинские сестры, как один, продолжают бороться с этим злейшим, но, увы, невидимым для глаза врагом», - цитирует главврача больницы Александра Никишина пресс-служба регионального минздрава.

Ранее в медучреждении для лечения больных коронавирусом перепрофилировали девятиэтажный корпус, где расположены 700 инфекционных коек и реанимация на 60 коек – все они заполнены на 100%.

Единственный выход из создавшейся ситуации и поставить иммунный заслон распространению инфекции – вакцинация, отметил Александр Никишин.