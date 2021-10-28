Судья из программы «Суд присяжных» умер от ковида

Как сообщил телеканал «360», он умер от последствий заражения коронавирусом. Россияне знают его по участию в программе «Суд присяжных» на телеканале НТВ.

«Последние слова [Степанова] были вчера: «Побеждаю ковид». Понимаете? Не болею, а побеждаю. Верим, что победил, дорогой Валерий Иванович. Просто не проснулся в нашем мире сегодня утром», - написал в Instаgrаm его коллега по передаче Рубен Маркарьян.

Степанов Родился в Истре. В детстве с родителями он жил в Калининградской области и в Литве. Юриспруденции учился в Перми. Статус адвоката Степанов получил в 1989 году. В Москве он оказался в 2004 году, тогда же вступил в Коллегию адвокатов.