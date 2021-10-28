На опасных участках дорог установят дополнительные предупреждающие знаки

Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев провел совещание, темой которого стала подготовка к работе по содержанию дорог во время зимы.

Министр поручил руководителям подрядных организаций в кратчайшие сроки провести смотры специализированной техники, заготовить необходимое количество песко-солянной смеси, организовать работу диспетчерской службы.

«Как и в прошлые годы, прошу вас организовать круглосуточное дежурство работников и диспетчеров. Технику поставьте в отапливаемые боксы. Заместители глав администраций и кураторы областного управления строительства и дорожного хозяйства, проведите контроль выполненных мероприятий и доложите в минстрой о готовности подрядных организаций к работе по содержанию автодорог в зимний период», - сообщили в пресс-службе министерства.

Также Александр Гришаев поручил обновить баннеры социальной рекламы, а в местах концентрации ДТП и в местах, где зафиксированы смертельные аварии, установить дополнительные предупреждающие знаки.