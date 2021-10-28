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28.10.2021г.
Психика каких людей наиболее уязвима в четвертую волну пандемии. Ответ психиатра

Психика каких людей наиболее уязвима в четвертую волну пандемии. Ответ психиатра

Чт, 28.10.21 14:18
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Заведующая отделением областной психиатрической больницы имени К.Р. Евграфова, психиатр и психотерапевт Олеся Кибиткина рассказала, какие люди наиболее подвержены тревоге и невротическим расстройствам в период четвертой волны пандемии коронавируса.

Олеся Кибиткина в эфире телеканала «Россия 24. Пенза» отметила, что на фоне пандемии, которая длится уже полтора года, состояние вынужденной тревоги у людей затянулось, что создало предпосылки для развития серьезных психических патологий.

«Тогда [в начале пандемии] был информационный штурм: мы не знали, как информацию усваивать, как на нее реагировать. Полная неизвестность: мы не знали ничего о вирусе, о лечении, даже думать не смели о вакцинации, не знали, что ждет наших близких и нас. Мы, врачи, пошли в красную зону, и я на самом деле не знала, что будет через неделю, через месяц. За полтора года ситуация изменилась: мы получили определенную информацию, знаем о структуре вируса, его штаммах, многое о лечении, что позволяет в большинстве случаев вылечивать пациентов. И, слава Богу, во всем мире уже имеется вакцина», - отметила врач.

В четвертую волну пандемии вновь наблюдается рост тревоги у людей, хоть она и проявляется иначе.

«Мы видим повышение напряжения. Тем не менее, это некоторым образом изменилось, потому что некоторая определенность появилась. Было очень много неправильной информации, а тревожные люди склонны получать более извращенную, яркую, нелепую, в каких-то зловещих, страшных красках. И легче ее усваивают, как фильм ужасов. Более того, этот триллер они порой передают друг другу, разнося, как вирус», - пояснила завотделением психиатрической больницы.

Она охарактеризовала тип людей, которые хуже других справляются со страхами и тревогой в период пандемии.

«В зоне риска – тревожно-мнительные люди, эмоционально неустойчивые, впечатлительные фантазеры, ипохондрические личности с депрессивным фоном, имеющие невротические заболевания. Мы это тоже наблюдаем», - сказала Олеся Кибиткина.

Чтобы справиться с напряжением, психиатр призвала соблюдать психогигиену, то есть фильтровать поступающую информацию. При наличии в окружении источников тревоги необходимо по возможности ограничить живое общение с этими людьми, обмениваясь информацией через мессенджеры и соцсети. Это поможет убрать из контакта с ними эмоциональную составляющую.

Источник фотографии: Скриншот - https://russia58.tv/news/550800/
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28.10.2021 09:00
Земетчинский краевед на свою пенсию издает книги о земляках
27.10.2021 14:12
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27.10.2021 09:01
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20.10.2021 14:02
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15.10.2021 16:40
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06.10.2021 16:37
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06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
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01.10.2021 17:58
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01.10.2021 13:05
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