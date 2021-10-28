Психика каких людей наиболее уязвима в четвертую волну пандемии. Ответ психиатра

Заведующая отделением областной психиатрической больницы имени К.Р. Евграфова, психиатр и психотерапевт Олеся Кибиткина рассказала, какие люди наиболее подвержены тревоге и невротическим расстройствам в период четвертой волны пандемии коронавируса.

Олеся Кибиткина в эфире телеканала «Россия 24. Пенза» отметила, что на фоне пандемии, которая длится уже полтора года, состояние вынужденной тревоги у людей затянулось, что создало предпосылки для развития серьезных психических патологий.

«Тогда [в начале пандемии] был информационный штурм: мы не знали, как информацию усваивать, как на нее реагировать. Полная неизвестность: мы не знали ничего о вирусе, о лечении, даже думать не смели о вакцинации, не знали, что ждет наших близких и нас. Мы, врачи, пошли в красную зону, и я на самом деле не знала, что будет через неделю, через месяц. За полтора года ситуация изменилась: мы получили определенную информацию, знаем о структуре вируса, его штаммах, многое о лечении, что позволяет в большинстве случаев вылечивать пациентов. И, слава Богу, во всем мире уже имеется вакцина», - отметила врач.

В четвертую волну пандемии вновь наблюдается рост тревоги у людей, хоть она и проявляется иначе.

«Мы видим повышение напряжения. Тем не менее, это некоторым образом изменилось, потому что некоторая определенность появилась. Было очень много неправильной информации, а тревожные люди склонны получать более извращенную, яркую, нелепую, в каких-то зловещих, страшных красках. И легче ее усваивают, как фильм ужасов. Более того, этот триллер они порой передают друг другу, разнося, как вирус», - пояснила завотделением психиатрической больницы.

Она охарактеризовала тип людей, которые хуже других справляются со страхами и тревогой в период пандемии.

«В зоне риска – тревожно-мнительные люди, эмоционально неустойчивые, впечатлительные фантазеры, ипохондрические личности с депрессивным фоном, имеющие невротические заболевания. Мы это тоже наблюдаем», - сказала Олеся Кибиткина.

Чтобы справиться с напряжением, психиатр призвала соблюдать психогигиену, то есть фильтровать поступающую информацию. При наличии в окружении источников тревоги необходимо по возможности ограничить живое общение с этими людьми, обмениваясь информацией через мессенджеры и соцсети. Это поможет убрать из контакта с ними эмоциональную составляющую.