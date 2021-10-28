Основы психогигиены. Как защититься от переживаний из-за пандемии коронавируса

Заведующая отделением пензенской психиатрической больницы имени К.Р. Евграфова, психиатр и психотерапевт Олеся Кибиткина дала ряд советов, как бороться с чувством тревоги в период пандемии коронавируса.

По ее словам, за полтора года с начала пандемии люди получили много знаний о коронавирусе, научились его лечить и создали несколько вакцин. Но, несмотря на это, у многих по-прежнему сохраняется тревожное состояние, особенно на фоне четвертой волны, когда эпидситуация стремительно ухудшается.

Чтобы справиться с напряжением, психиатр призвала соблюдать психогигиену, то есть фильтровать поступающую информацию.

«Если вы находитесь в окружении, которое охвачено тревогой, переходите на общение по SMS. Получайте информацию по гаджетам, что позволит вам убрать эмоциональную составляющую и не передаст тревогу. Нужно снять внутреннее напряжение всеми возможными способами, начиная от занятий физкультурой. Это очень действенный способ, так как неклиническую тревогу лучше всего снимать физическим напряжением. Это момент переключения внимания, мышечного расслабления. С другой стороны, мышечная нагрузка дает выброс нужных гормонов и активных веществ, что позволит нормализовать работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем», - отметила Олеся Кибиткина в эфире телеканала «Россия 24. Пенза».

Кроме того, добавила врач, есть множество релаксационных методик, которые доступны в интернете. Они не требуют специальных знаний и участия психотерапевта.

«Если же тревога нарастает, сопровождаясь бессонницей, нарушением аппетита и плохим настроением, требуется помощь специалиста-психотерапевта», - подчеркнула заведующая отделением психиатрической больницы.

Ранее она рассказала, какие люди наиболее подвержены тревоге и невротическим расстройствам в период четвертой волны пандемии коронавируса.