Клиентов «ТНС энерго Пенза» информируют о графике приема в нерабочие дни

«ТНС энерго Пенза» обнародовало график работы с 30 октября по 7 ноября.

Так, очный прием в центрах обслуживания в этот период проводиться не будет. Единый контактный центр «ТНС энерго» по телефону (8412) 98-78-48 осуществляет консультирование в следующем режиме:

- 1–3 ноября с 9:00 до 19:00 прием звонков будет осуществляться операторами, в остальное время центр работает в тональном и голосовом режиме;

- 30-31 октября и 4-7 ноября – круглосуточная работа только в автоматическом (тональном и голосовом) режиме.

Направить обращение в компанию, передать показания и оплатить счета можно круглосуточно не выходя из дома следующими способами:

- без регистрации на официальном сайте penza.tns-e.ru;

- в «Личном кабинете»;

- в мобильном приложении «ТНС энерго».