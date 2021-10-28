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28.10.2021г.
Главврач пензенского КИМа рассказал, когда регион выйдет на плато по коронавирусу

Главврач пензенского КИМа рассказал, когда регион выйдет на плато по коронавирусу

Чт, 28.10.21 15:25
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Главный врач пензенского областного клинического центра специализированных видов медпомощи, также известный как КИМ, Сергей Рыбалкин рассказал, когда, по его мнению, остановится рост заболеваемости коронавирусом в регионе.

Выход на плато будет возможен лишь тогда, когда жители начнут неукоснительно следовать правилам безопасности.

«Есть такое выражение: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Соблюдение масочного режима, о котором мы говорим уже два года, дистанция, прививки – это все те мероприятия, которые апробированы и очень хорошо работают во всех местах, где их соблюдают. Если мы будем придерживаться этих правил, мы выйдем на плато», - подчеркнул он.

Он заявил, что обойтись без этого не получится, так как вирус становится все более заразным с каждым новым штаммом.

«Главное в инфекционном процессе – прервать цепочку. Новый «мутант» дельта-штамма очень контагиозный, один больной способен заразить девять человек. А эти девять - еще по девять. Ограничительные мероприятия будут способствовать тому, что мы сможем прекратить передачу вируса, и потихоньку общество начнет выздоравливать», - добавил Сергей Рыбалкин.

Также он напомнил, что единственным специфическим методом профилактики тяжелого течения коронавируса является вакцинация – только так удастся избежать заполненных реанимаций и массовой гибели людей.

«Прививаться нужно, чтобы жить. Да, вакцинированные болеют. А невакцинированные еще и умирают, это вопрос выживания», - заключил Сергей Рыбалкин.

Напомним, привиться можно ежедневно в поликлинике, торговых центрах и мобильных пунктах. Также необходимо носить маски, соблюдать социальную дистанцию и как можно чаще мыть руки.

 

Источник фотографии: фото из архива ИА "Пенза-Пресс"
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28.10.2021 09:00
Земетчинский краевед на свою пенсию издает книги о земляках
27.10.2021 14:12
Пензенские застройщики и дома: разбираем новый рейтинг
27.10.2021 09:01
Уникальный объект. История и преображение пензенского «Градусника»
20.10.2021 14:02
«Полная апатия ко всему»: реальные истории людей, заболевших после вакцинации от ковида
15.10.2021 16:40
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
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Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
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