Главврач пензенского КИМа рассказал, когда регион выйдет на плато по коронавирусу

Главный врач пензенского областного клинического центра специализированных видов медпомощи, также известный как КИМ, Сергей Рыбалкин рассказал, когда, по его мнению, остановится рост заболеваемости коронавирусом в регионе.

Выход на плато будет возможен лишь тогда, когда жители начнут неукоснительно следовать правилам безопасности.

«Есть такое выражение: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Соблюдение масочного режима, о котором мы говорим уже два года, дистанция, прививки – это все те мероприятия, которые апробированы и очень хорошо работают во всех местах, где их соблюдают. Если мы будем придерживаться этих правил, мы выйдем на плато», - подчеркнул он.

Он заявил, что обойтись без этого не получится, так как вирус становится все более заразным с каждым новым штаммом.

«Главное в инфекционном процессе – прервать цепочку. Новый «мутант» дельта-штамма очень контагиозный, один больной способен заразить девять человек. А эти девять - еще по девять. Ограничительные мероприятия будут способствовать тому, что мы сможем прекратить передачу вируса, и потихоньку общество начнет выздоравливать», - добавил Сергей Рыбалкин.

Также он напомнил, что единственным специфическим методом профилактики тяжелого течения коронавируса является вакцинация – только так удастся избежать заполненных реанимаций и массовой гибели людей.

«Прививаться нужно, чтобы жить. Да, вакцинированные болеют. А невакцинированные еще и умирают, это вопрос выживания», - заключил Сергей Рыбалкин.

Напомним, привиться можно ежедневно в поликлинике, торговых центрах и мобильных пунктах. Также необходимо носить маски, соблюдать социальную дистанцию и как можно чаще мыть руки.