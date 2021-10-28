Пять многодетных семей из Пензы улучшили жилищные условия

В мэрии Пензы сообщили, что в 2021 году пять многодетных семей получили социальные выплаты в 500 тысяч рублей на улучшение жилищных условий.

В пресс-службе уточнили, что средства выделили из бюджета региона. Все семьи уже реализовали их.

Кроме того, в настоящее время еще 12 многодетных семей включены в реестр претендентов на получение социальных выплат, в том числе одна - с ребенком-инвалидом.

Напомним, всего с 2008 по 2020 годы в рамках госпрограммы Пензенской области 169 многодетных семей Пензы получили выплаты на улучшение жилищных условий на общую сумму 21,08 млн рублей, из них 136 семей – на капремонт помещений, 33 – на покупку или строительство.