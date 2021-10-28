Валерий Лидин призвал мобилизовать силы волонтеров в период нерабочих дней

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, Валерий Лидин в ходе встречи с волонтерами обсудил необходимость проведения разъяснительной работы с населением по вопросам вакцинации, без которой невозможно сформировать коллективный иммунитет к коронавирусу.

«Важно сосредоточить усилия по доставке продуктов и товаров первой необходимости для людей старшего поколения, которые находятся на самоизоляции», - добавил спикер ЗакСобрания.

Он призвал также в кратчайшие сроки восстановить взаимодействие между общественниками и волонтерскими командами в муниципальных образованиях, консолидировать силы для помощи медикам. Валерий Лидин отметил, что добровольцам компенсируют расходы на проезд в общественном транспорте, выдадут топливные карты, также их обеспечат бесплатным питанием.

Напомним, в Пензе волонтерский центр работает по адресу: Советская улица, дом 4. Номер телефона - 8-800-200-34-11.