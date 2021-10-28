В селе Пионер Кузнецкого района смонтировали модульную амбулаторию

В минздраве Пензенской области сообщили, что в селе Пионер Кузнецкого района приобрели и смонтировали модульное здание нового медобъекта.

По данным пресс-службы министерства, стоимость здания – 6,5 млн рублей.

«В Пионере проживает более двух тысяч человек. Село большое, и новая амбулатория была уже крайне необходима», - отмечает главный врач Кузнецкой межрайонной больницы Алексей Потапов.

В амбулатории обустроят просторные кабинеты приема, процедурный и прививочный кабинеты, холл для посетителей, санитарно-бытовые комнаты. Здание уже принято комиссией межрайонной больницы. Когда подрядчик завершит работы по подведению коммуникаций и благоустройству территории, а также по лицензированию, амбулатория начнет прием пациентов.

Также в 2021 году планируется открыть новые врачебные амбулатории в селах Верхозим и Ясная Поляна. Всего в селах и деревнях построят более 200 новых медобъектов в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения в Пензенской области на 2021-2025 годы».