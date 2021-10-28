В переписи населения уже приняли участие 64 млн россиян

Глава Росстата Павел Малков 28 октября сообщил, что во всероссийской переписи населения уже приняли участие около 44% россиян (64 млн человек).

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС.

«Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября, и на сегодняшний день переписались 64 млн человек. Это примерно 44% населения, идем в графике», - доложил Павел Малков на заседании правительства РФ.

Более четверти участников (17 млн) воспользовались возможностью передать свои данные удаленно – через портал «Госуслуги». Павел Малков также подчеркнул, что Росстат действует строго по разработанным Роспотребнадзором рекомендациям.

«Подготовлены регламенты поведения переписчиков, они обеспечены масками и перчатками, организовано регулярное ПЦР-тестирование. Также переписчики застрахованы и от несчастных случаев, и от риска заболевания ковидом. С этим вопросом помогли банки, которые обеспечили такие гарантии. Эти же партнеры помогают и с продвижением проведения электронной переписи», - рассказал он.

Напомним, всероссийская перепись завершится 14 ноября. Пройти перепись можно на портале «Госуслуги», на переписных участках и в МФЦ. Также можно ответить на вопросы сотрудника, который придет к вам домой. У переписчика должно быть удостоверение, которое действительно только с паспортом, а также шарф, жилетка, сумка, специальный планшет. Из-за коронавируса на нем также должны быть маска и перчатки.



