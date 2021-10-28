В Пензе отремонтировали 20 контейнерных площадок. Список

В мэрии Пензы сообщили, что в рамках плана по выполнению наказов избирателей завершили работы по ремонту контейнерных площадок.
В частности, в порядок привели площадки по следующим адресам:
- ул. Мира, 27;
- ул. Лермонтова, 12;
- ул. Ново-Тамбовская, 17;
- ул. Бийская, 7;
- ул. Гоголя, 81;
- ул. Калинина, 102;
- ул. Калинина, 108;
- ул. Пограничная, 40;
- ул. Пограничная, 46;
- ул. Межрайонная, 8;
- ул. Осоавиахимовская, 27;
- пр. Пограничный, 1А;
- пр. Пограничный, 21/14;
- ул. Центральная, 16;
- ул. 40 лет Октября, 29;
- ул. Ватутина, 10;
- ул. Пацаева, 7;
- ул. Ленинградская, 8А;
- ул. Ленинградская, 12;
- ул. Попова, 3Д.
Пензенцам напоминают, что на контейнерных площадках и в контейнерах запрещено оставлять жидкие бытовые отходы, песок, крупногабаритные и строительные материалы, землю, непогашенные угли, горюче-смазочные материалы, ветки и листву. Складировать тару и прочий упаковочный материал можно только в спрессованном виде.