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28.10.2021г.
В Пензе отремонтировали 20 контейнерных площадок. Список

В Пензе отремонтировали 20 контейнерных площадок. Список

Чт, 28.10.21 16:58
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В мэрии Пензы сообщили, что в рамках плана по выполнению наказов избирателей завершили работы по ремонту контейнерных площадок.

В частности, в порядок привели площадки по следующим адресам:

- ул. Мира, 27;

- ул. Лермонтова, 12;

- ул. Ново-Тамбовская, 17;

- ул. Бийская, 7;

- ул. Гоголя, 81;

- ул. Калинина, 102;

- ул. Калинина, 108;

- ул. Пограничная, 40;

- ул. Пограничная, 46;

- ул. Межрайонная, 8;

- ул. Осоавиахимовская, 27;

- пр. Пограничный, 1А;

- пр. Пограничный, 21/14;

- ул. Центральная, 16;

- ул. 40 лет Октября, 29;

- ул. Ватутина, 10;

- ул. Пацаева, 7;

- ул. Ленинградская, 8А;

- ул. Ленинградская, 12;

- ул. Попова, 3Д.

Пензенцам напоминают, что на контейнерных площадках и в контейнерах запрещено оставлять жидкие бытовые отходы, песок, крупногабаритные и строительные материалы, землю, непогашенные угли, горюче-смазочные материалы, ветки и листву. Складировать тару и прочий упаковочный материал можно только в спрессованном виде.

Источник фотографии: https://penza-gorod.ru/news/v_pervomayskom_rayone_otremontirovano_20_konteynernykh_ploshchadok/
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28.10.2021 09:00
Земетчинский краевед на свою пенсию издает книги о земляках
27.10.2021 14:12
Пензенские застройщики и дома: разбираем новый рейтинг
27.10.2021 09:01
Уникальный объект. История и преображение пензенского «Градусника»
20.10.2021 14:02
«Полная апатия ко всему»: реальные истории людей, заболевших после вакцинации от ковида
15.10.2021 16:40
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
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04.10.2021 14:29
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01.10.2021 17:58
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01.10.2021 13:05
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01.10.2021 13:04
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30.09.2021 14:08
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30.09.2021 11:37
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