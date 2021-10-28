Где в Пензенской области отключат электричество. Адреса

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» ремонтных работ с 29 октября по 13 ноября будет приостановлено электроснабжение в ряде районов Пензенской области.
29 октября с 9:00 до 17:00
Пензенский район:
с. Константиновка (ул. Заречная, Зеленая, Новая, Придорожная, Советская, Рабочая);
с. Ермоловка (ул. Заречная, Молодежная, Набережная).
8 ноября с 9:00 до 17:00
Нижнеломовский район:
г. Нижний Ломов ( Восточный пер., Гаражи Черемушки, Куприна, Сергеева, Транспортников, Чернышевского).
9 ноября с 9:00 до 17:00
Вадинский район:
с. Рахмановка (ул. Набережная, Лесная, Пролетарская);
с. Вадинск (ул. Тюревка, Зеленая, Молодежная, Н-Выселки);
с. Овчарное (ул. Лягущевка).
Нижнеломовский район:
г. Н-Ломов (Восточная, Пер.Восточный. Гар. Черемушки, К-Либкнехта);
с. П-Слобода (ул. Маховая);
с. Голицыно (ул. Петрова Слобода);
с. Н-Александровка.
10 ноября с 9:00 до 17:00
Вадинский район:
д. Шуриновка (ул. Садовая);
с. Вадинск (ул. Ладоновка);
с. Ольгино (ул. Лесная).
Нижнеломовский район:
г.Н-Ломов (Володарского, Октябрьская).
11 ноября с 9:00 до 17:00
Вадинский район:
с. С-Поливаново (ул.Советская, Набережная);
с. Свищево (ул. Дорожная);
с. Ртищего (ул. Плант);
с. Б-Лука (ул. Заводская).
Нижнеломовский район:
Г.Н-Ломов (Гагарина, пер. Гагарина, Комарова, Садовая, пер. Садовый).
12 ноября с 9:00 до 17:00
Вадинский район:
с. Котел (ул. Село);
с. Каргалей (ул. Центральная, Садовая).
Нижнеломовский район:
г.Н-Ломов (ул. К-Маркса, пер. Малиновый, ул. Р-Люксембург. Пер. Р-Люксембург, Гаражи в районе кот. Северная, Сергеева, Смирнова).
Пензенский район:
с. Богословка (ул. Арбековская, СНТ черемушки, СНТ Лесное, СНТ Зеленая роща ул. Фабричная).
13 ноября с 09:00 до 17:00
Нижнеломовский район:
г. Н-Ломов (гаражи Черемушки. Ул. Октябрьская, гаражи в районе кот. Северная, Сергеева, Смирнова).
Во избежание повреждения бытовых приборов до момента включения воздушной линии в основную сеть просьба отключить их от домашней сети. Филиал «Пензаэнерго» приносит извинения за временные неудобства.
Кроме того, ранее отключали электроэнергию в следующим населенных пунктах:
27 октября с 8:00 до 17:00
Городищенский район:
с. Уранка (ул. Калинина, Красноармейская, Ленинская);
п. Чаадаевка (ул. Ленина, Молодежная);
п. Лесной (ул. Лесная);
с. Архангельское (ул. Ленина, Набережная, Кирова, Заводская, Комсомольская, Лесная);
с. Павло-Куракино (ул. Колхозная, Ленина, Нагорная, Парковая, Школьная, Молодежная, Заречная);
с. Борисовка (ул. Ленина, Нагорная);
с. Александровка (ул. Заречная, Лесная, Полевая).
Сердобский район:
с. Пригородное (ул. Луговая, Куликовка, Заречная, Счастливая, Пески-2, Макаровка, Орловка, Кочкари, Пески, Чижановка, Заречная, Привольная, Ударная, Октябрьская, Скворцовка, Н-Большая, Колхозная, Юбилейная, Широкая, Тепличная, Ленинградская, 60 лет СССР, Дорожная, Загибаловка, Мареновка, пр. Колхозный, Мичурина, Калинина, Новосельский, Широкий, Орловский, Ударный, Октябрьский, Юбилейный, Ново-Большой, Макаровский, Заречный, Ударный, пер. Счастливый, Н-Большая; Колхозная; Юбилейная).
28 октября с 9:00 до 17:00
Каменский район:
г. Каменка (ул. Суворова, Чкалова, Ворошилова).