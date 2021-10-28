Где в Пензенской области отключат электричество. Адреса

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» ремонтных работ с 29 октября по 13 ноября будет приостановлено электроснабжение в ряде районов Пензенской области.

29 октября с 9:00 до 17:00

Пензенский район:

с. Константиновка (ул. Заречная, Зеленая, Новая, Придорожная, Советская, Рабочая);

с. Ермоловка (ул. Заречная, Молодежная, Набережная).

8 ноября с 9:00 до 17:00

Нижнеломовский район:

г. Нижний Ломов ( Восточный пер., Гаражи Черемушки, Куприна, Сергеева, Транспортников, Чернышевского).

9 ноября с 9:00 до 17:00

Вадинский район:

с. Рахмановка (ул. Набережная, Лесная, Пролетарская);

с. Вадинск (ул. Тюревка, Зеленая, Молодежная, Н-Выселки);

с. Овчарное (ул. Лягущевка).

Нижнеломовский район:

г. Н-Ломов (Восточная, Пер.Восточный. Гар. Черемушки, К-Либкнехта);

с. П-Слобода (ул. Маховая);

с. Голицыно (ул. Петрова Слобода);

с. Н-Александровка.

10 ноября с 9:00 до 17:00

Вадинский район:

д. Шуриновка (ул. Садовая);

с. Вадинск (ул. Ладоновка);

с. Ольгино (ул. Лесная).

Нижнеломовский район:

г.Н-Ломов (Володарского, Октябрьская).

11 ноября с 9:00 до 17:00

Вадинский район:

с. С-Поливаново (ул.Советская, Набережная);

с. Свищево (ул. Дорожная);

с. Ртищего (ул. Плант);

с. Б-Лука (ул. Заводская).

Нижнеломовский район:

Г.Н-Ломов (Гагарина, пер. Гагарина, Комарова, Садовая, пер. Садовый).

12 ноября с 9:00 до 17:00

Вадинский район:

с. Котел (ул. Село);

с. Каргалей (ул. Центральная, Садовая).

Нижнеломовский район:

г.Н-Ломов (ул. К-Маркса, пер. Малиновый, ул. Р-Люксембург. Пер. Р-Люксембург, Гаражи в районе кот. Северная, Сергеева, Смирнова).

Пензенский район:

с. Богословка (ул. Арбековская, СНТ черемушки, СНТ Лесное, СНТ Зеленая роща ул. Фабричная).

13 ноября с 09:00 до 17:00

Нижнеломовский район:

г. Н-Ломов (гаражи Черемушки. Ул. Октябрьская, гаражи в районе кот. Северная, Сергеева, Смирнова).

Во избежание повреждения бытовых приборов до момента включения воздушной линии в основную сеть просьба отключить их от домашней сети. Филиал «Пензаэнерго» приносит извинения за временные неудобства.

Кроме того, ранее отключали электроэнергию в следующим населенных пунктах:

27 октября с 8:00 до 17:00

Городищенский район:

с. Уранка (ул. Калинина, Красноармейская, Ленинская);

п. Чаадаевка (ул. Ленина, Молодежная);

п. Лесной (ул. Лесная);

с. Архангельское (ул. Ленина, Набережная, Кирова, Заводская, Комсомольская, Лесная);

с. Павло-Куракино (ул. Колхозная, Ленина, Нагорная, Парковая, Школьная, Молодежная, Заречная);

с. Борисовка (ул. Ленина, Нагорная);

с. Александровка (ул. Заречная, Лесная, Полевая).

Сердобский район:

с. Пригородное (ул. Луговая, Куликовка, Заречная, Счастливая, Пески-2, Макаровка, Орловка, Кочкари, Пески, Чижановка, Заречная, Привольная, Ударная, Октябрьская, Скворцовка, Н-Большая, Колхозная, Юбилейная, Широкая, Тепличная, Ленинградская, 60 лет СССР, Дорожная, Загибаловка, Мареновка, пр. Колхозный, Мичурина, Калинина, Новосельский, Широкий, Орловский, Ударный, Октябрьский, Юбилейный, Ново-Большой, Макаровский, Заречный, Ударный, пер. Счастливый, Н-Большая; Колхозная; Юбилейная).

28 октября с 9:00 до 17:00

Каменский район:

г. Каменка (ул. Суворова, Чкалова, Ворошилова).