Олег Мельниченко сообщил о смерти от ковида реаниматолога Алексея Кочева

«Выражаю искренние соболезнования его родным и близким. Алексей Леонидович пришел работать в Бессоновскую районную больницу в 2002 году и с тех пор помогал людям. Он пользовался заслуженным уважением коллег, был настоящим профессионалом и знатоком своего дела. Своему делу он был верен на протяжении всей жизни, буквально за несколько дней до своей смерти он еще работал в «красной зоне», спасая ковидных пациентов», - написал Олег Мельниченко.

Губернатор отметил, что Алексею Кочеву было всего 58 лет, и подчеркнул, что коронавирус не щадит никого.

«И врачи, которые находятся на передовой борьбы с инфекцией, находятся в самом уязвимом положении. Они день и ночь сражаются за жизни пациентов, рискуя своим здоровьем. В наших силах помочь им победить пандемию: сделать прививку и соблюдать меры профилактики. Это необходимо, чтобы остановить страшную череду смертей», - призвал глава региона.

Ранее Олег Мельниченко обратился к жителям региона перед нерабочими днями. Полный текст обращения доступен по ссылке.