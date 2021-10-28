19:42
28.10.2021г.
Олег Мельниченко: «Церковь оказывает колоссальное сдерживающее влияние на негатив»

Олег Мельниченко: «Церковь оказывает колоссальное сдерживающее влияние на негатив»

Чт, 28.10.21 17:30
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28 октября губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в международной научно-практической конференции «Христианство и педагогика: история и современность», которая прошла в онлайн-формате.

Как сообщает пресс-центр облправительства, участниками организованного Пензенской духовной семинарией мероприятия также стали священнослужители России и зарубежья, деятели педагогической науки из 12 субъектов Российской Федерации и других стран, в частности, Италии, Республики Беларусь, Австралии и Турции.

Губернатор Пензенской области подчеркнул роль христианской нравственности в воспитании личности.

«Современный мир – сложный, изменчивый, непредсказуемый, часто агрессивный, требует от нас максимальной собранности, повышенной ответственности и нелинейных решений. В информационном, духовном, нравственном поле сегодня развернута настоящая борьба, идет сражение за молодежь. Русская православная церковь оказывает колоссальное сдерживающее влияние на негатив. Во многом благодаря вам – пастырям душ человеческих – в нашей стране удается сохранять традиционные ценности.

Сегодня это не пустой звук. Мы должны отстаивать собственную идентичность. Право создать нормальную семью – как союз мужчины и женщины. Право растить и воспитывать наших детей. Право говорить на родном языке. Защитить подрастающие поколения и молодежь от дурных, разлагающих душу и разум влияний под силу только каждодневным трудом, неформально работая с детьми и подростками, любя их всем сердцем, вкладывая личную энергию в воспитание молодых людей», - отметил Олег Мельниченко.

Он сообщил, что в регионе при православных храмах открыт и действует целый ряд духовно-просветительских центров. Также работают воскресные школы.

«Сотрудники духовно-просветительских центров на базе Пензенской епархии пробуждают у молодежи интерес к краеведению и истории, художественному творчеству и волонтерству. Это помогает взрастить открытых миру, добрых и чутких людей.

Важно, чтобы каждый приход Русской православной церкви представлял собой духовную общину. Чтобы священнослужитель был настоящим наставником, духовным отцом, который может выслушать, понять, посоветовать, утешить и помочь в трудной ситуации. Чтобы прихожане составляли некую общность, которая живет рядом, работает, поддерживает, является центром приходской жизни», - считает Олег Владимирович.

Он призвал развивать социальное служение, реализовывать проекты, направленные на поддержку семей в непростом положении, детей-сирот, людей, страдающих разными формами зависимости, имеющих проблемы со здоровьем.

«При этом важно помнить о том, что главную роль в профилактике многих социальных недугов играет духовно-нравственное просвещение граждан, утверждение в жизни общества традиционных моральных принципов и ценностей», - отметил губернатор.

Олег Мельниченко выразил уверенность, что совместная работа органов власти, духовенства и педагогов позволит привлечь внимание людей к вопросам духовно-просветительской деятельности, особенно детей и молодежи.

Источник фотографии: https://pnzreg.ru/news/society/346835/
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27.10.2021 14:12
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27.10.2021 09:01
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15.10.2021 16:40
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13.10.2021 17:05
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06.10.2021 16:37
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06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
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04.10.2021 14:29
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01.10.2021 17:58
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01.10.2021 13:05
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01.10.2021 13:04
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