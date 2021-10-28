В Пензе 85% пассажиров общественного транспорта носят маски - мэрия

В мэрии сообщили об итогах рейдов в общественном транспорте, в ходе которых проверяется соблюдение масочного режима пассажирами, водителями и кондукторами.

По данным пресс-службы, с 25 по 27 октября провели проверку 1566 транспортных средств, выявили 30 нарушений масочного режима со стороны работников транспортных компаний.

Информацию обо всех нарушениях направят в министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области для привлечения перевозчиков к административной ответственности.

«Общий уровень соблюдения масочного режима в общественном транспорте пассажирами возрос и составляет в среднем 85%», - сообщили в горадминистрации.