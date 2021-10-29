Пензячка потеряла деньги при попытке уехать в Липецк

21-летняя жительница села Засечного Пензенской области попалась на удочку злоумышленника при попытке уехать в Липецк.
На сайте BlaBlaСar девушка нашла попутчика и связалась с ним. Через приложение WhatsApp водитель прислал ей ссылку для оформления заказа.
«Перейдя по ней, она ввела реквизиты банковской карты и код подтверждения из сообщения. После этого пензячка обнаружила, что с ее банковского счета списали более 4 тысяч рублей, а водитель перестал выходить на связь», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Пензенцев просят не оставлять личные данные на незнакомых сайтах.