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29.10.2021г.
Вице-мэр рассказал, почему новая дорога на пр. Строителей проходит под окнами многоэтажки

Вице-мэр рассказал, почему новая дорога на пр. Строителей проходит под окнами многоэтажки

Пт, 29.10.21 13:14
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На сессии Гордумы 29 октября обсудили создание магистрали от второго микрорайона Арбеково до Зари с примыканием к трассе М-5 «Урал», в частности, расширение участка существующей дороги между ТЦ «Весна» и «Берлин» на проспекте Строителей.

По словам депутатов, есть жалобы от местных жителей, которые попросили сделать разворот у областной библиотеки им. Лермонтова, а не дальше по кольцу. Также не всем нравится, что дорога пройдет под окнами многоэатжки.

Вице-мэр Магомед Агамагомедов ответил, проектному институту было дано задание найти решение проблемы. Но с учетом расположения сетей и ливневой канализации места для смещения дороги не нашлось. Также не удалось решить вопрос по развороту из-за существующей камеры теплотрассы. А вот в случае с парковкой жителям пошли навстречу: сохранится возможность оставлять автомобили на одной из полос дороги-дублера.

Чтобы помочь жителям многоэтажки, под окнами которой пройдет дорога, решили установить защитные экраны.

«Эта дорога не новая, она в самом первом Генплане есть - по три полосы в обе стороны. Ничего нового мы не разработали. На момент строительства того дома нормативы, к сожалению, позволяли на таком расстоянии от перспективной дороги построить. Мы установим щиты от шума и дефлекторы. Изменить параметры магистральной дороги мы не сможем, к сожалению», - сказал Магомед Агамагомедов.

Напомним, строительство магистрали идет в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Объект разбит на три этапа. В настоящее время ведутся работы по первому, который предусматривает расширение участка дороги от торгового центра «Весна» до «Берлина». Планируется расширение проезжей части до шести полос с обустройством тротуаров, освещения и ливневок.

 

Источник фотографии: фото из архива "Пенза-Пресс"
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Земетчинский краевед на свою пенсию издает книги о земляках
27.10.2021 14:12
Пензенские застройщики и дома: разбираем новый рейтинг
27.10.2021 09:01
Уникальный объект. История и преображение пензенского «Градусника»
20.10.2021 14:02
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13.10.2021 17:05
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
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06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
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01.10.2021 13:05
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01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
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