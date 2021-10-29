Вице-мэр рассказал, почему новая дорога на пр. Строителей проходит под окнами многоэтажки

На сессии Гордумы 29 октября обсудили создание магистрали от второго микрорайона Арбеково до Зари с примыканием к трассе М-5 «Урал», в частности, расширение участка существующей дороги между ТЦ «Весна» и «Берлин» на проспекте Строителей.

По словам депутатов, есть жалобы от местных жителей, которые попросили сделать разворот у областной библиотеки им. Лермонтова, а не дальше по кольцу. Также не всем нравится, что дорога пройдет под окнами многоэатжки.

Вице-мэр Магомед Агамагомедов ответил, проектному институту было дано задание найти решение проблемы. Но с учетом расположения сетей и ливневой канализации места для смещения дороги не нашлось. Также не удалось решить вопрос по развороту из-за существующей камеры теплотрассы. А вот в случае с парковкой жителям пошли навстречу: сохранится возможность оставлять автомобили на одной из полос дороги-дублера.

Чтобы помочь жителям многоэтажки, под окнами которой пройдет дорога, решили установить защитные экраны.

«Эта дорога не новая, она в самом первом Генплане есть - по три полосы в обе стороны. Ничего нового мы не разработали. На момент строительства того дома нормативы, к сожалению, позволяли на таком расстоянии от перспективной дороги построить. Мы установим щиты от шума и дефлекторы. Изменить параметры магистральной дороги мы не сможем, к сожалению», - сказал Магомед Агамагомедов.

Напомним, строительство магистрали идет в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Объект разбит на три этапа. В настоящее время ведутся работы по первому, который предусматривает расширение участка дороги от торгового центра «Весна» до «Берлина». Планируется расширение проезжей части до шести полос с обустройством тротуаров, освещения и ливневок.



