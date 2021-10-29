Прокуратура добивается узаконивания старинного кладбища в Кузнецке

У жителей Кузнецка долгое время возникали проблемы с захоронениями на улице Бутурлинской из-за того, что это старинное кладбище не оформлено в соответствии с законодательством, рассказали в Пензенской областной прокуратуре.

Раньше эта часть города была селом Бутурлинка, на погосте – могилы местных жителей. Теперь же земля, на которой расположено кладбище, принадлежит лесному фонду. Из-за правового статуса участка кузнечане не могут хоронить умерших рядом с родными и ухаживать за могилами.

«Администрация города не исполняла обязанности по организации оказания ритуальных услуг и содержанию места захоронения, поскольку оно не состояло на кадастровом учете, межевание земельного участка не проводилось, границы кладбища не установлены», - добавили в ведомстве.

По итогам проверки прокуроры обратились в Кузнецкий районный суд за изменением категории участка и постановке его на кадастровый учет, однако в этом было отказано.

Решение было оспорено в облсуде. Теперь мэрия Кузнецка должна заняться узакониванием старинного сельского кладбища. Исполнение судебного решения поставлено на контроль прокуратуры города.