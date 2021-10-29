Агамагомедов рассказал о планах по созданию двух кольцевых развязок у Бакунинского моста

Вице-мэр Магомед Агамагомедов 29 октября на сессии Гордумы ответил на вопрос о том, как планируют решить вопрос с пробками в районе реконструированного Бакунинского моста.

По его словам, рассматривается возможность создания кольцевого движения на ул. Измайлова - Антонова и на ул. Измайлова - Стрельбищенской.

«Мы будем просить 250 тысяч рублей из бюджета, чтобы привлечь спецорганизацию и сделать мониторинг расчета потоков, посмотреть возможность обустройства двух колец», - пояснил Агамагомедов.

Он добавил, что, возможно, заявка на создание кольцевых развязок будет подана через программу по инфраструктурным кредитам. По этому механизму регион уже получит федеральные средства на ряд проектов, в частности, на модернизацию системы общественного транспорта.

Напомним, Бакунинский мост сдали в эксплуатацию 9 сентября. Этого события ждали горожане, так как ранее в ряд районов можно было попасть только в объезд. Но там образуются пробки из-за того, что после путепровода есть слабое место - узкий проезд под путями. Чтобы решить ситуацию, нужно расширение прилегающих улиц.