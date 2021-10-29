Житель Пензенской области водил машину по поддельным правам

У жителя села Невежкино Пачелмского района полицейские забрали поддельное водительское удостоверение, рассказали в пресс-службе УМВД по Пензенской области.

Молодого мужчину сотрудники ГИБДД остановили в Пачелме на улице Кирова и попросили его документы на проверку. Стражи закона заподозрили в удостоверении подделку. Было решено изъять у водителя права и отправить их на экспертизу.

Исследование показало, что удостоверение ненастоящее. С водителя взяли обязательство о явке. За подделку документа ему может грозить до года тюрьмы.