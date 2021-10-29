В аварии с двумя грузовиками под Пензой пострадал мужчина

На трассе под Пензой столкнулись два грузовых авто и отечественная легковушка, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

ДТП случилось на 626-м километре федеральной дороги М-5 «Урал» в черте города. Здесь не смогли разъехаться ГАЗ «Соболь», фура MAN и «восьмерка». В результате происшествия серьезно пострадал водитель ВАЗа – мужчину доставили с травмами в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть аккуратными, внимательными, не нарушать правила и соблюдать скоростной режим, чтобы не попасть в беду.