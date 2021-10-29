Благополучие сотрудников во время пандемии: новые тренды в HR

На HR-форуме «Коммерсанта» участники обсудили тренды рынка труда и организацию работы компаний во время коронакризиса. Спикеры рассказали, как изменился рынок труда с точки зрения работодателей, сервисов по подбору персонала, центров занятости.

По словам генерального директора компании Kelly Services Екатерины Гороховой, во время пандемии поменялись виды рабочих мест, типы договоров и даже графики работы, трансформировался поиск сотрудников. Пандемия привела к повышению уровня безработицы в мире и желанию работников сменить работу – в России 78% сотрудников хотели бы уйти от текущего работодателя, согласно исследованию компании.

В период локдауна остро встал вопрос того, как сберечь персонал: сотрудники выгорают, заболевают, уходят. Поэтому компаниям необходимо внедрять новые инструменты, чтобы повышать вовлеченность, укреплять командный дух и, конечно же, заботиться о здоровье работников. С такой темой перед участниками форума выступила Елена Иванова, заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Tele2. Она рассказала, как компания реализует концепцию Wellbeing (подход к корпоративной культуре и благополучию) и как Tele2 удалось сохранить высокие показатели даже в коронакризис.

«Благополучие или Wellbeing – фундамент для развития компании. Мы как бизнес осознанно приняли для себя решение инвестировать в эту область. И забота о сотрудниках стала лучшей инвестицией. Это правильное и своевременное решение, которое помогает преодолевать сложности, которые принесла в нашу жизнь пандемия», - сообщила она.

По итогам 2020 года Tele2 заняла первое место в «Рейтинге работодателей России» от hh.ru в телеком-отрасли и седьмое – среди крупнейших компаний страны. Елена кратко рассказала о стратегии и подчеркнула, что главная цель Tele2 – быть лучшим работодателем.

«В основе стратегии развития компании лежат наши ценности. Мы опираемся на шесть принципов: открытость, гибкость, качество, бережливость, вызов и действие. Сегодня новые условия – это новый фокус для HR. Tele2 всегда работала с вовлеченностью как с одним из ключевых показателей. И в резко изменившихся условиях мы хотели бы понимать, что происходит именно с этим KPI. Следующим по важности идет индекс благополучия. Абсолютным приоритетом для менеджмента, конечно, является безопасность и здоровье персонала. Нам важно работать в партнерстве с линейными руководителями на любом уровне и давать им четкое понимание того, какие ресурсы помогут поддерживать коллектив. Кроме того, сейчас HR неэффективен, если он не полагается на своевременные, понятные, релевантные и сегментированные коммуникации. Понимая это, мы обновили подход к работе с ними», - рассказала Елена Иванова.

По ее словам, в 2020-м году, когда началась первая волна коронавируса, за две недели практически всех сотрудников компании перевели на удаленный формат работы. Весь штаб руководителей сориентировали на то, чтобы они вникали в эту проблему, поддерживали сотрудников, инструктировали и информировали их. Эффективные коммуникации привели к тому, что сегодня уровень вакцинации в Tele2 составляет 80%.

«Приоритетом для нас стала поддержка здоровья, поэтому дополнительные инвестиции мы осознанно вложили в мероприятия, которые проводились с помощью партнеров по страхованию и других. Помимо ДМС и НС, это были вакцинация и телемедицина. Кроме этого, обучение, быстрые подсказки через легкий обучающий контент, марафоны, прямые эфиры с руководством и подкасты – очень удобные и современные инструменты. Было важно информировать и проверять качество контента, который ты предоставляешь, проработать простоту, своевременность доставки и форму, чтобы люди не перегружались и получали достоверную информацию», - уточнила представитель Tele2.

Как результат, в этом году все HR-индексы компании оказались на уровне выше 90%.

«Видимо, мы все правильно сделали при работе с темой благополучия, и оно подкрепило производительность труда, у нас не просели результаты. За счет этого максимально комфортно, учитывая сложившуюся ситуацию, мы прошли первый пандемийный год. В 2021 году мы внедрили гибридный режим организации труда и продолжаем весь спектр антиковидных мер, вакцинацию, помогаем в лечении. Мы считаем, что это правильно и это то, куда нужно инвестировать, если не хочешь потерять ядро, и если хочешь выделяться среди прочих работодателей», - отметила Елена Иванова.

Кроме того, Tele2 решила сделать более технологичными те процессы, которые направлены на благополучие сотрудников. Для этого компания создала портал заботы о сотрудниках Tele2Care – единое онлайн-пространство, где сконцентрировано все самое важное про физическое здоровье, эмоциональное равновесие, социальное благополучие и профессиональное развитие. Портал доступен каждому работнику Tele2, в том числе в мобильном приложении компании.

«Согласно нашему прогнозу на конец 2021 года, производительность труда в компании прирастет на 6,1%. Что будет с индексом благополучия, станет известно в конце года после очередного масштабного исследования вовлеченности. Но с точки зрения мероприятий забота о сотрудниках останется частью нашей корпоративной культуры и стратегии. И, конечно же, мы продолжим персонализацию HR-сервисов», - добавила Елена Иванова.